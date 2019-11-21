Hemşire adayları denizde temizlik yaptı
Haberler » Güncel » Hemşire adayları denizde temizlik yaptı - Haber

Hemşire adayları denizde temizlik yaptı

Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, temizlik yapmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde denize daldı.

21.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:04
Hemşire adayları denizde temizlik yaptı

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, temizlik yapmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde denize daldı.

Toplumsal duyarlılık dersi kapsamında Karakum mevkisinde yapılan etkinlikte, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü dalgıçları eşliğinde denize dalan hemşire adayları kıyıya deniz dibinden topladıkları çöpleri çıkardı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan hemşire adaylarının ilk kez dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri hem cesaretlerinden hem de duyarlılıklarından ötürü tebrik eden Erdem, "Denizlerimiz hayati öneme sahip. Biz meslek grubumuz gereği insanlara balığın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Denizlerimiz temiz olduğu sürece bizler bu değerli gıdayı tüketebiliyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları temizlikle bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar." diye konuştu.

Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sami Çetinkaya ise ilk kez dalış yaptığını anlattı.

Toplumda temiz deniz duyarlılığının artmasını hedeflediklerini vurgulayan Çetinkaya, "Bizim açımızdan güzel ve farklı bir çalışma oldu. Hemşire adayları olarak denize dalarak temizlik yaptık. Amacımız temiz deniz farkındalığının tüm topluma yaygınlaşması." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hemşire adayları denizde temizlik yaptı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
21:17 Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı
21:15 Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
21:15 Adıyaman'da iş yerine ateş açılan kişi yaralandı
21:13 Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
21:10 İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:07 Zeynep Alkan, çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi: Olay farklı yerlere geldi