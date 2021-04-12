Hemşin Spor Bilardo Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hemşin Spor Bilardo Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor
Hemşin Spor Bilardo Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Hemşin Spor Bilardo Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüpler 1. Lig müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Hemşin Spor Bilardo Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüpler 1. Lig müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hemşin Spor Bilardo oyuncusu ve basın sözcüsü Şefik İnce yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri Bilardo 1. Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi.

İnce, ilçe olarak daha öncesinde yine Kulüpler Avrupa 2'ncisi olarak Türkiye'yi ve Rize'yi başarıyla temsil ettiklerini belirterek, "Porto'da yapılacak olan Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Rizemizi temsil etme hakkı elde ettik. Sırada inşallah Kulüpler Avrupa Şampiyonluğu var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Perihan Savaş Muharrem Erdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hemşin Spor Bilardo Takımı Türkiye Şampiyonu oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:10:42. #1.14#
title