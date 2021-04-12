Hemşin Spor Bilardo Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Hemşin Spor Bilardo Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüpler 1. Lig müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hemşin Spor Bilardo Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüpler 1. Lig müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hemşin Spor Bilardo oyuncusu ve basın sözcüsü Şefik İnce yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri Bilardo 1. Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi.

İnce, ilçe olarak daha öncesinde yine Kulüpler Avrupa 2'ncisi olarak Türkiye'yi ve Rize'yi başarıyla temsil ettiklerini belirterek, "Porto'da yapılacak olan Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Rizemizi temsil etme hakkı elde ettik. Sırada inşallah Kulüpler Avrupa Şampiyonluğu var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal