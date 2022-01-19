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HEMŞİN'DE GÖLET BUZ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Hemşin ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle yağan karla birlikte yapay gölet buz tuttu.

HEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Hemşin ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle yağan karla birlikte yapay gölet buz tuttu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Rize'nin Hemşin ilçesi de beyaz örtü ile kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında derecelere düşmesi ile birlikte yapay gölette buz tuttu. İlçede kartpostallık görüntüler oluştu.

HEMŞİN'DE GÖLET BUZ TUTTU

HEMŞİN'DE GÖLET BUZ TUTTU

HEMŞİN'DE GÖLET BUZ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz Bölgesi, Hemşin, Rize, kar, Güncel, Haber

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