Hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.

Kaynak: DHA