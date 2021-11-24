HEMŞEHRİMİZ HASAN SÖYLEMEZ'İ VE ÖDÜLLÜ BELGESEL FİLMİ TENERE'Yİ HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ 27 Kasım 2021 Cumartesi 19. 00 Ceylan Eğlence Merkezi - Sineport Sinemaları 26 Kasım tarihine kadar Ücretsiz Rezervasyon için: 0 (545) 535 45 05

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