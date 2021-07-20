Hemşehrilerimizle Bayramlaştık

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Sultan Bayezid Camiinde bayram namazı sonrası Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Garnizon komutanımız ile birlikte hemşehrilerimizle bayramlaştı.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Sultan Bayezid Camiinde bayram namazı sonrası Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Garnizon komutanımız ile birlikte hemşehrilerimizle bayramlaştı. Bu mübarek günlerin hep birlikte sevinçle kutlayacağımız bayramlara vesile olmasını dileriz.

Kaynak: Habermetre