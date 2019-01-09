Hemşehrilerimizin Derdine Çözüm İçin Çalışıyoruz"

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimizin derdine çözüm için çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Seyrantepe Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların misafiri olan Başkan Atilla ve Lütfiye Atilla, sorunları ve talepleri dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Atilla ve eşi Atilla, çocuklara oyuncak hediye etti.

Vatandaşların hayır duasını almak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, vatandaşlarla gönül bağı kurduklarını söyledi. Başkan Atilla "Onların hayır duasını istiyoruz. Bunun için hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Şehrimizin her yerinde Büyükşehir Belediyemiz çalışma yürütüyor. Ancak bazı sokaklar ve alanlar dar olduğu için buraya istediğimiz hizmeti yapamıyoruz. Burada ya da Bağlar'ın bir sokağına 'Kent Meydanı' gibi bir yer yapmayı isterdik. Ama böylesine geniş alanlar olmadığı için biz de alternatif projeler yapmaya çalışıyoruz. Tüm sorunlarımızı beraber çözerek her yere en iyi ve kaliteli hizmeti götürmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin derdine çözüm için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla ve Lütfiye Atilla'ya ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA