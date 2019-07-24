Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "Hemşehrilerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Mardin'e dair istekler için üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz." dedi.

Tutaşı, yaptığı açıklamada, vatandaşların beklentilerine cevap verecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İlçemizin en güzel yerlerde olması için çaba veriyoruz. Göreve geldikten sonra zaman kaybetmeden hareket ederek çalışmalara başladık. Öncelikle ilçemizin sorunlarını tespit ederek hareket ettik. Vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde sorumluluk alanımızda en çok şikayet edilen konuların başında gelen yol sorununa eğildik." diyen Tutaşı, kısa sürede büyük başarı kaydettiklerini aktardı.

Tutaşı, bunun yanı sıra sosyal sorumlulukları da yerine getirdiklerini anlatarak, yediden yetmişe her kesimin yanında olduklarını vurguladı.

"Hemşehrilerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Mardin'e dair istekler için üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz." ifadelerini kullanan Tutaşı, vatandaşların sesine her zaman kulak verdiklerini, bundan sonra da bu hassasiyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA