Hemşehrileri Öztürk Yılmaz'ı CHP'den Önce İhraç Etmişti

CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı ihracı öncesi Türkçe ezan çıkışı nedeniyle hemşehrilerileri kendisini gönüllerden çoktan ihraç etmişti.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ardahanlılar, "Bu memleketin sosyal yaşamında kendisiyle çelişkili bir durum. Ezanın Türkçe okunmasıni istemesi, Ardahan'ı çok üzdü. Ardahanlıya böyle bir ızdırap çektirdiğini unutmasın. Bu memleket böyle bir TV programlarına çıkıp da istediğim gibi konuşayım tavrı doğru değildir. Ben seçmeniyim. Doğru yürüsün. Ezan çıkışını doğru bulmuyoruz. Partiden ihrac edilecek olmasını doğru buluyoruz. İhraç edilmesi iyi olur. Bu söylemlerin kimseye yararı olmaz. Ezan Arapça okunur. Ezan her yerde Arapça okunur. Kesinlikle doğru bulmuyoruz" demişlerdi.

(İHA)