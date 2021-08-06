Hemşehrileri Özer'in bakanlığı cami hoparlöründen duyurdu

Hemşehrileri Özer'in bakanlığı cami hoparlöründen duyurdu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak atandığı cami hoparlöründen anons edildi.

Hemşehrileri Özer'in bakanlığı cami hoparlöründen duyurdu

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak atandığı cami hoparlöründen anons edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 19 yıl aradan sonra Tokatlı bir bakanın atanması sevinçle karşılandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın açıklanması ile birlikte Bakan Özer'in köyünde de sevinç yaşandı. Bakan Özer'in çocukluk yıllarının geçtiği Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde, atama haberi cami hoparlöründen yapılan anonsla duyuruldu. Köy muhtarı İdris Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer'in bakan olarak atandığını ilan ederek, "Köyümüzün yetiştirmiş olduğu güzel insan Mahmut Özer'e yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Köyde bayram havası oluştu

Muhtar Dündar, Bakan Özer'in köyüne sık sık geldiğini, en son 20 gün önce annesinin mezarını ziyaret ettiğini kaydetti. Bakan Özer'in amcası ve halasının köyde yaşadığını belirten Dündar, "Kendisi köyümüzü sorunları ile ilgileniyor. Köyümüzden bakan çıkması bizleri mutlu etti. Köyümüzde bir bayram havası oluştu. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Kendisi her bir görev aldığında annesinin kabristanını ziyaret eder. Bizde bakanımızı köyüne geldiğinde karşılama yapacağız." diye konuştu.

"Çalışkan bir öğrenci idi"

Bakan Özer'in amcası Mehmet Özer (67), haberi televizyondan öğrendiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti. Bakan Özer'in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, "İlkokulu Tokat'ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenci idi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk" ifadelerini kullandı. Köylü vatandaşlarda yaşadıkları sevinci dile getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez