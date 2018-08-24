Hemşehrileri İçin Kurban Kestiler

İstanbul'da yaşayan Malazgirtli iş adamları Metin Haymana ve Hüseyin Karaaslan, kurban keserek hemşehrilerine dağıttılar.

İstanbul'da yaşayan genç iş adamı (İMSİYAD) İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı Metin Haymana, yıllardır içinde yer alan hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Ben İstanbul'da doğdum ve İstanbul'da büyüdüm. Hayalimde hep atalarımın ve dedelerimin toprağı olan Malazgirt'te kurban kesip, fakir fukaraya dağıtmak vardı. Allah'a şükürler olsun ki memleketime gelip kurban kesmek nasip oldu. Bu yıl bunu bana nasip eden yüce Mevlam'a binlerce şükürler olsun. Her yıl İstanbul'da kurban kesip dağıtıyordum. Bu yıl ise tarihi ilçemiz Malazgirt'te, kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Çok şükür bir dileğim daha yerine geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ilçeye sahip çıkarak herkesi mutlu ettiğinin altını çizen Haymana, "Yıllardır sahipsiz kalan tarihi ilçemiz Başkanımız sayesinde ilk defa bu kadar gündeme gelmiştir. Başkanımız Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak için ilçemize gelecekler. Bizlerde bu memleketin bir evladı olarak Başkanımızı görmek için geldik. Ben bu tarihi ilçenin bir evladı olmaktan ve bu değerli Başkana sahip olmaktan dolayı onurlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Doğduğu ilçesine gelerek kurbanları kesen ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtan Malazgirt iş adamlarından Hüseyin Karaaslan ise "Allah nasip etti, ilçemize geldik ve burada kurbanlarımız kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Tarihi ilçemizde olmaktan son derece onurluyuz. Burada yaşayan kardeşlerimizi unutmamız mümkün değil. Ne kadarda İstanbul'da yaşasak, orada iş yapsak da aklımızın bir kenarında hep ilçemiz var. Başkanımız tarihi ilçemize sahip çıktı ve burada yüzlerce işsiz kardeşimiz iş sahibi olacak. Biz iş adamları da gelişen büyüyen ilçemize gelip, iş yapmayı düşünüyoruz. İşsiz kardeşlerimize iş imkanı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeter ki ilçemizde yaşayan kardeşlerimiz ilçelerine sahip çıksın" dedi. - MUŞ