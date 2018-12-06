Hemşehri Derneklerinden Sarıcaoğlu'na Destek

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na hemşehri derneklerinden destek geldi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun yeniden aday gösterilmesi amacıyla başlatılan destek hareketi artarak sürüyor. SAMDEF ve SAKODEF, Sarıcaoğlu'na destek verdiğini açıkladı.

Kavaklıların bir araya geldiği İstanbul Küçük Çekmece Kavaklılar Derneği Başkanı Erdoğan Gülpınar, Başakşehir Kavaklılar Derneği Başkanı Erhan Yamanoğlu, Esenyurt Kavaklılar Derneği Başkanı Recep Uz, Bursa Samsun Kavak Yaşar Doğu Derneği Başkanı Dursun Koç, Kocaeli Samsun Dernekler Federasyonu ve SAKODEF Genel Başkanı Şakir Töngel yaptıkları açıklamada Kavak'ta hemşehrileri İbrahim Sarıcaoğlu'na tam destek verdiklerini ve yerel seçimlere mevcut başkanla gitmek istediklerini ifade ettiler.

Başkan Sarıcaoğlu'nun Samsun'un en başarılı Belediye başkanlarından birisi olduğunu söyleyen SAKODEF Genel Başkanı Şakir Töngel, "Başkanımız görevde olduğu süreç içinde ilçemize kazandırdığı hizmetler ile adeta yeni bir şehir ortaya çıkardı. Bizler çalışkanlığı ve halkımızla olan iyi diyalogu ile sevilen biri olan başkanımızla yola devam etmek istiyoruz. Kavaklılar olarak AK Parti teşkilatından, yöneticilerimizden ve milletvekillerimizden mevcut başkanımızın tekrar aday gösterilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kavak ve Kavaklılar için çalışan Başkan Sarıcaoğlu'nun sonuna kadar yanında olduklarını açıklayan Genel Başkan Töngel, "Hiçbir şaibesi olmayan, adı hiçbir yolsuzluğa karışmayan, tek amacı memleketi Kavak'a hizmet olan başkanımızın önü üzülerek görüyoruz ki kesilmek isteniyor. Bizler başkanımızın yanında olduğumuzu açıklıyor ve yerel seçimlere başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'nun adaylığıyla gitmek istiyoruz. Bu istek ve talebimizin de göz ardı edilmemesini diliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN