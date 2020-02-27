Hemofili ve talasemi hastaları yararına konser
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Hemofili ve talasemi hastaları yararına konser

Bursa'da, Nilüfer Musiki Derneği tarafından, Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) yararına düzenlenen "Kan Kardeş Olalım Yaşarken Yaşatalım" konseri beğeni topladı.

27.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:33
Hemofili ve talasemi hastaları yararına konser

'da, Nilüfer Musiki Derneği tarafından, Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) yararına düzenlenen "Kan Kardeş Olalım Yaşarken Yaşatalım" konseri beğeni topladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Aydın Atalay yönetti.

Konserde korist ve solistlerce Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Korist ve solistlerin performansı, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede toplanan yardım dernek çatısı altındaki hastalara ulaştırılacak.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Hemofili ve talasemi hastaları yararına konser
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