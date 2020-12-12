"Hemhal Sergisi" 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak
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"Hemhal Sergisi" 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak

12.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:38

"Hemhal" Sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

"Hemhal" Sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinin yer alacağı resim sergisinin açılışı 15 Aralık'ta yapılacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergideki çalışmalar, gözleri kapalı figürler ile bunların konumlandırılışı, duruşları ve kullanılan renklerle dikkati çekiyor.

"Sanatla Hemhal Olmak" sloganıyla yola çıkan sergi, 25 Ocak'a kadar hafta içi her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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