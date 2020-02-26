Hemen Sat ile 15 dakikada ödeme

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42

Otomerkezi.net, "Hemen Sat Merkezi" sistemi ile araç sahipleri, 24 saat içinde araçlarını satabiliyor.







otomerkezi.net web adresi üzerinden araç sahipleri ücretsiz olarak fiyat teklifi aldıktan sonra, Otomerkezi.net'in bulunduğu 14 bayide, 200'den fazla ekspertiz noktası içerisinde araç sahibine en yakın yerden ekspertiz işlemi yapılıyor; satış ve devir işlemleri sonrasında birçok rakibinin aksine sadece 15 dakika içinde ödeme yapılıyor.



Sistem, ücretsiz fiyat teklifinde herhangi bir yaş veya fiyat sınırlaması getirmiyor. Ağır hasar kaydı olmayan, TRAMER kaydı 30 bin TL'yi geçmeyen, 200 bin km'ye kadar kilometreye sahip ve tavan bölümünde, şaside modifikasyon ya da tadilat olmayan, distribütör çıkışlı tüm araçlara ücretsiz fiyat teklifi veren Otomerkezi.net, bu teklifi 7 gün boyunca geçerli kılıyor.



Aracını acilen satmak isteyen 100 bin kişi var



Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Hemen Sat Merkezi" sisteminin hizmete sunulduğu ilk andan itibaren kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirirken, 1 hafta içerisinde 100 adet aracın satın alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: " 2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6'sı internet üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor. Araç değerleme sistemimizin, ortalama piyasa değerlerinin yüzde 5-6 oranında yüksek fiyat teklifi vermesi, aracını satmak isteyen kişiler için tercih sebebi. Özellikle acilen aracını satmak isteyen araç sahipleri, sözde değil gerçek anlamda neredeyse sıfır değer kaybıyla, güncel piyasa değerinde, herhangi bir sürprizle karşılaşmadan araçlarını otomerkezi.net üzerinden satabilirler. Biz ne fiyat verdiysek, aracı getirdiklerinde o fiyata alıyoruz. Devir işlemleri sonrasında ise sadece 15 dakikada para hesaplarına yatıyor".



