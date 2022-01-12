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Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı

Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Kısa süreliğine aracını bekleyen Şahinkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahinkaya, Dua Lipa ile sevgili mi oluyor? İşte cevabı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programında hayranı olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa için "Dua Lipa bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum" diyerek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"EĞLENCE OLSUN DİYE SÖYLEDİM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nilperi Şahinkaya, "Şaka olsun diye söyledim. Eğlence olsun. Konu abartıldı" dedi.

"COVİD-19'U ATLATTIM"

Bu arada gazetecilerin kendisinin maskesiz olduğunu hatırlatması üzerine "Yeni Covid-19 geçirdim. Antikorum yüksek o yüzden böyle dolaşıyorum" dedi.

Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı

Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı

Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı

'Dua Lipa'yla sevgili olurum' diyen Nilperi Şahinkaya, sözlerine açıklık getirdi

"Dua Lipa'yla sevgili olurum" diyen Nilperi Şahinkaya, sözlerine açıklık getirdi

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