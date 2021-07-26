Uğur Okulları öğrencisi Batuhan Filiz'e dünya üniversitelerinden burs imkanı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Uğur Okulları 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz, bu yıl okul birincisi olmayı da başardı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Uğur Okulları 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz, bu yıl okul birincisi olmayı da başardı.

Uğur Okulları açıklamasına göre, ortaokul ve lise döneminde pek çok öğrenci, akademik anlamda başarılı olmaya çalışırken, spor aktivitelerine daha az zaman ayırmak durumunda kalabiliyor. Bu durum sporda başarılı gençlerin kariyerine ara vermelerine hatta sporu bırakmalarına neden olabiliyor.

İzmit Uğur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz, hem derslerindeki başarılarıyla hem de yüzmede elde ettiği şampiyonluklarla dikkati çekiyor.

Geçen haftalarda İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Batuhan Filiz, aynı zamanda bu yıl okul birincisi olmayı da başardı.

17 yaşındaki Batuhan'ın azmine ve başarısına dünyanın saygın üniversiteleri de kayıtsız kalmadı. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Teksas Üniversitesi gibi dünyanın en ünlü 16 üniversitesi yüzde 100 ve yüzde 80 burs imkanlarıyla Batuhan'a kapılarını açtı. Gelecek yıl lise eğitimini tamamlamasının ardından yurt dışında öğrenim görmek isteyen Batuhan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

"Hem okul birincisiyim hem de sporda başarılıyım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batuhan Filiz, disiplinli çalıştıktan sonra hem derslerde hem de sporda başarılı olmanın çok zor olmadığını belirtti.

Avrupa Şampiyonası için sıkı bir hazırlık yaptığını aktaran Filiz, şunları kaydetti:

"Normalde haftada 11 antrenman yaparken son 2 ay hafta 13 antrenmana çıktım ve hiç boş günüm yoktu. Daha önce 2019 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Festivaline serbest bayrak yarışlarında 3. olmuştuk. Ama son kazandığım madalya ile emeklerimin karşılığını aldığımı gördüm. Öyle mutluydum ki, madalyayı aldıktan üç saat sonra şaşkınlığım geçti. Kürsüye çıktığımda çok duygulandım. İstiklal Marşımızı diğer ülkelere dinletebildiğim için mutluluktan ağladım. Ben okul ve sporu bir arada yürütmenin mümkün olduğuna inanıyorum.

Okul ortalamam 96.51. Hem okul birincisiyim hem de sporda başarılıyım. Ancak yüzme ile ilgilenmek isteyenlere ilk önerim disiplinli olmaları. Antrenmanların asla aksatılmaması gerekiyor. Birkaç gün suya girmediğinizde sanki 1 yıl yüzmemiş gibi hissediyorsunuz. Haftanın 6 günü, günde 2 ayrı antrenman yapıyorum. Her sabah 05.45'te uyanırım. Kahvaltı sonrası 06.15-08.30 arası antrenman yapıyorum. Şu an tatili başladı ama okul olduğu dönemlerde 09.00-16.00 arası derslerim oluyor. Sonrasında 16.30-20.00 arası ikinci antrenmanım oluyor. Geceleri de en geç 10.30'da uyurum."

Filiz, Avrupa Büyükler Kısa Kulvar Şampiyonası seçmelerine de hazırlandığını belirterek, "Gelecek sene hem Avrupa Gençler hem de Dünya Gençler Şampiyonası var. Bu şampiyonalarda unvanımı korumak istiyorum. Ayrıca Dünya Gençler klasmanında rekor kırmak için çalışıyorum. Asıl hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatlarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık