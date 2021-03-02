Hem Yemek Hem Güzellik İçin Mucize Ürün | Zeytinyağı

Allah CC İncir ve Zeytine yemin ediyor. Bu inanan insanlar için üzerinde düşünülmesi gereken ve araştırılması gereken bir konudur.

Zeytinyağının kullanım alanları arasında;

• Yemekler

• Salatalar

• Kahvaltılık ürünler

• Cilt Sağlığında

• Kremlerde

• Merhemler de

• Saç Bakım Yağlarında

• Daha bir çok yerde faydası bulunan zeytinyağını yakından inceleyelim..

Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nedir ?

Eski insanlar hayvan gücü ile yağ sıkma işlemi yaparlardı. Bu yöntem ile pek fazla yağ elde edemedikleri için zeytinleri sıcak su ile gevşetip, zeytini sıktıklarında daha fazla yağ elde ediyorlardı.

Bu yöntem fazla ama vitaminini kaybetmiş yağ anlamına geliyordu.

Bunun farkına varan insanlar, sıcaklık verilmeden makine gücü ile aynı miktarda sağlıklı yağ elde etmenin yolunu buldular. Bu yönteme ise soğuk sıkım denilmiştir.

Yemeklerde Zeytinyağı Kullanımı Neden Artmalı ?

İnsan vücudunda yağa ihtiyaç vardır, bu hayvansal veya bitkisel olarak karşılanması gerekir. Market raflarında satılan margarinlerden bahsetmiyorum! Adam akıllı doğal yağların bir şekilde vücuda girmesi hayati öneme sahiptir.

Eskiden mısır özü veya Ayçiçek yağları yoktu, her evde zeytinyağı olmazsa olmazımızdı. Ama zamanla sağlıklı olan yöntemi, sağlıksız yönteme tercih ettik.

Zeytinyağı ile ana yemekleri yapmaya özen göstermeliyiz, salatalarda çiğ olarak tüketileceği için daha faydası olacaktır.

Kahvaltıda bir kaseye zeytinyağını koyup, ekmeğimizi hiç değilse bir defa bile olsa zeytin yağına banıp yemeye özen göstermeliyiz.

Zeytinyağı yemeyi kolaylaştırıcı yöntem tavsiyesi;

Kilisten Gelsin markalı kahvaltılık zahter isimli baharat ve kuruyemiş karışımı var, bu karışım çok lezzetli ve hem tok tutuyor hem de ekmek lokmasını önce zeytinyağına banıyoruz, sonrasında ise diğer kasede duran kahvaltılık zahtere banıp tüketiyoruz. Ben bu yöntem ile kahvaltıda en fazla zeytinyağını tüketebiliyorum.

Kısa Bir Mola :)

Değerli okuyucum, yazının sonunda senin için bir site adresi bırakıyorum, doğal ürünler konusunda kalitesini bozmadan satış yapan bir web siteden bahsettim. Bu yazının en sonundaki bağlantıya tıklayarak siteyi ve ürünleri incelersen dediğimi anlayacaksın :)

Hakiki Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır ?

Bunu için birden fazla yöntem vardır.

• Tuz ruhu ile zeytinyağı analizi yapmak

• Labratuar sonucu ile zeytinyağı analizi yapmak

• Asit kullanarak zeytinyağı analizi yapmak

Soğuk havada donma yöntemi ile zeytinyağının hakiki olduğunu anlayabilirsiniz.

En basit yöntem soğuk havada donan zeytinyağları hakiki zeytinyağıdır. Buz dolabında bekleyen zeytinyağı kristalleşerek aşağıdan yukarıda doğru donma gerçekleşir. Aşağıdaki videoyu izleyerek bunu görebilirsiniz.

Soğuk havada donan zeytin yağı hakiki zeytinyağıdır diyebiliriz.

Hakiki Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nereden Alınır ?

Zeytinyağı konusu hassas bir konudur. Bilmediğiniz yerden fiyatı uygun diye almaya kalmak sizi yanıltabilir. İnternette belli büyük sitelerden almanız faydanıza olacaktır.

Geçen sene Kilisten Gelsin firmasının zeytinyağını kullanmıştık, o markayı bize Kilisli bir dostumuz önermişti, kokusu hafif, lezzeti yerinde ve ağır olmayan tadı ile bizim hoşumuza gitmişti. Aşağıya firma adresini bırakıyorum, üzerine tıklayarak siteye gidebilirsiniz.

Zeytinyağı Fiyatları

Zeytinyağı fiyatı her sene değişeceği için burada fiyat yazmak sizleri yanıltabilir. Aşağıda firma adresini yazacağım, tıklayıp siteye gidebilirsiniz.

Fiyat konusunda makul bir fiyatı olan Soğuk sıkım zeytinyağının yanında Kahvaltılık zahterde satın almıştık, o sayede 8 yaşındaki kızım elif kahvaltıda severek zeytinyağı tüketmeye başladı. Normalde imkanı yoktu bu şekilde yağ tüketmesinin.

Kilisten Gelsin Firma Adresinin Adresini bırakıyorum >> Buraya tıklayarak Kilisten gelsin sitesine gidebilirsiniz

Zeytinyağının Saç Bakımında Kullanılması

Saç, insan vücudunda insanların ilk gördüğü ve ilk izlenimin oluştuğu yerdir. Kişiyi efendi, hırçın, bakımlı, bakımsız, dağınık veya düzenli olduğunu ilk saçta tespit edebiliriz.

Zeytinyağı ile saç bakımı yapma konusunda bilgi verici bir içeriği olan yazan birey sitesine gitmenizi ve orada detaylı şekilde bilgi sahibi olmanızı size öneririm.

Türkiye'de ki En Detaylı Ve Bilgi Verici Zeytinyağı İle Saç Bakımı Yazısını Okumanızı Tavsiye Ederim. Buraya Tıklayarak Yazanbirey.com adresine gidebilirsiniz.

Zeytinyağının Cilde Faydaları

Güneşten gelen zararlı uv ışınlarını oluşturduğu cilt lekelerini giderir.

Derinin zeytinyağını emmesi ile daha yumuşak ve bebeksi bir his bırakır.

Ergenlik sivilcelerinde yüze sürüldüğünde iltihap kurutucu özelliği sayesinde sivilceleri kurutur ve cilt görünümünü iyileştirir.

Doğal bir nemlendirici görevi görür.

Cildin erken yaşlanmasını önler.

Cilt üzerinde oluşan ölü deriyi temizler ve siyah nokta oluşumunu engeller

Cildinize akşamları sürdüğünüzde sabaha kadar emeceği için daha parlak ve canlı bir cilt elde edersiniz.

Açık yaraların hızlıca iyileşmesinde hücreleri uyarıcı bir özelliği vardır.

Masaj olarak cilde sürüldüğünde ağrı dindirici ve rahatlatıcı özelliği vardır.

Zeytinyağı ve Yöresel Ürünleri Nereden Satın Alabilirsiniz ?

Zeytinyağı başta olmak üzere sağlığımız için doğal yollar ile üretilen bir çok lezzetli Yöresel ürün bulabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim..

Ev Yapımı Salça çeşitleri

Cevizli sucuk, muska, pestil çeşitleri

Doğal üzüm pekmezi çeşitleri

Hakiki Nar Ekşisi

Antep Fıstığı

Dolmalık Kurutmalık

Cilt ve saç bakımı sabun çeşitleri gibi her yerde bulamayacağınız ürünleri satan küçük bir yöresel ürün online satış sitesidir. Buraya tıklayarak siteyi inceleyebilirsiniz

Sağlıklı yaşamak konusunda takıntılı olan insanları seviyorum. Her bulduğu abur cuburu yemeyen ve sağlığına dikkat eden insanlar hayatta daha seviyeli ve kaliteli insanlardır.

Mutlu, huzurle ve en önemlisi SAĞLIKLA KALIN..