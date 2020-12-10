Hem yazdı hem söyledi

Sözü ve müziği Ebru Elver'e ait olan, aynı zamanda yönetmenliğini kendisinin yaptığı, aranjesini Olcay Demirci'in üstlendiği ve görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel'in yaptığı şarkı, Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Müziğe küçük yaşlarda başlayan ve Onur Mete, Bülent Özdemir, Ercüment Vural gibi ünlü isimlerle "Duo Sahne Projeleri" gerçekleştiren Ebru Elver, aynı zamanda kendi hayatını kaleme aldığı "İçimdeki Saklı Cennet" kitabını sevenleriyle paylaştı. Tanıtımının yayınlandığı anda büyük ilgi gören şarkı için "2021 in ilk Hit'i çıktı" yorumları yapıldı.Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak, kısıtlı bir ekiple klip çekimini gerçekleştiren Ebru Elver, yeni şarkısı ile kışa damga vurmaya hazır.





Kaynak: Snob Magazin