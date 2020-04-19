Hem yasağı deldi, hem ehliyetsiz çıktı - (Özel) Hem yasağı deldi, hem ehliyetsiz çıktı Ceza üstüne ceza yedi gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağıyor.

- (Özel) Hem yasağı deldi, hem ehliyetsiz çıktı Ceza üstüne ceza yedi gözaltına alındı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağıyor. Plakasız motosikletiyle tur atan gence sokağa çıkmaktan ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza yazıldı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olabileceği değerlendirilince bu kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken bunlara uymayanlara ise ceza kesiliyor. İnegöl'de Şebboy caddesi girişinde denetim yapan ekipler M.M idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Sokağa çıkması yasak olan genc uyarıldı. Ardından kurallara uymadığı için 3 bin 182 lira idari para ceza kesildi. M.M'ye trafik ekipleri de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı ceza kesti. Ayrıca trafik ekipleri motosikletin şase numarasının kazındığı görünce çalıntı olabileceği şüphesiyle olay yeri incele ekiplerine haber verdi. Kriminal ekipler motosiklet üzerinde incelemede bulundu. Ardından motosiklet çekici yardımıyla karakola götürüldü. M.M ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaynak: İHA