Hem üretiyor hem eğleniyorlar
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Hem üretiyor hem eğleniyorlar

05.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:01

Ankara'nın Çubuk ilçesinde fidan yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki İsa Koyuncu ve çocukları, şarkı ve türkülerini saz, darbuka ve org gibi müzik aletleriyle seslendirerek hem eğleniyor hem de çalışıyorlar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde fidan yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki İsa Koyuncu ve çocukları, şarkı ve türkülerini saz, darbuka ve org gibi müzik aletleriyle seslendirerek hem eğleniyor hem de çalışıyorlar.

Çubuk'ta sabahın erken saatlerinde işe başlayan ve gece geç vakitlere kadar çalışan İsa Koyuncu ve 7 oğlu, 26 yıldır fidan yetiştiriciliği yapıyor.

Yaz kış demeden fidan yetiştirip satışını yapan Koyuncu, verdikleri molalarda, yanından ayırmadığı bağlama, darbuka ve org gibi müzik aletleriyle çocuklarıyla fidanların arasında müzik ziyafeti sunuyor.

İsa Koyuncu, AA muhabirine, yorgunluklarını fidanların içerisinde müzik ziyafetiyle attıklarını söyledi.

Saz çalmayı herhangi bir kursa gitmeden öğrendiklerini dile getiren Koyuncu, "Sazla, sözle ve aşkla hem fidanlarımızı yetiştiriyoruz hem de eğleniyoruz. Müzik ile çalışmak çok güzel bir duygu. Biz saz çalarak stres atıyoruz. İşimizi de zevkle yapıyoruz." dedi.

Fidan yetiştiriciliği gibi müziği de babalarından öğrendiklerini belirten Bekir Koyuncu (30), "Babamın kırık bir sazı vardı. Babam onla ufak tefek çalıyordu biz de kulak aşinalığından öğrendik. Ondan sonra ben de çalmaya başladım. Yaklaşık 10 senedir çalıyorum. Sonra kardeşlerime ve yeğenlerime de sazı sevdirdim. Fidanı ağaca nasıl aşılıyorsak sazı ve müzik sevgisini de öyle bir birimize aşıladık. Dilimizin döndüğü kadar, elimizin çaldığı kadar kendimizi ve müşterilerimizi memnun ediyoruz." diye konuştu.

Hem üretiyor hem eğleniyorlar
Hem üretiyor hem eğleniyorlar
Hem üretiyor hem eğleniyorlar
Hem üretiyor hem eğleniyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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