Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe kursuna gelen uluslararası öğrenciler, kurs saatleri dışında kalan zamanlarda Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanlarına düzenlenen gezilerle Türkiye'nin kültürünü öğreniyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başlattığı "Hem Dilimizi Hem Kültürümüzü Öğretiyoruz" projesi kapsamında merkezde eğitim gören uluslararası öğrenciler Taşmescit, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Tuz Mağarası gibi Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanları rehberler nezaretinde gezerek kültürel zenginliğini de tanımış oluyor. Ayrıca geziler esnasında öğrenciler Çankırı'nın yöresel lezzetlerini de tadıyor. Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Dil Merkezinde ve Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sadece birer öğrenci olarak değil, aynı zamanda birer kültür elçisi olarak Çankırı'da bulunduklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin önemli bir uluslararası öğrenci potansiyeline de sahip olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi, "Bugün öğrenci nüfusuna göre oranladığımızda Çankırı Karatekin Üniversitesi bölge üniversiteleri içerisinde hatırı sayılır bir uluslararası öğrenci potansiyeline sahip durumdadır. Bu anlamda biz bu öğrencilerimize nitelikli eğitim kadromuzla iyi bir akademik eğitim vermenin yanında Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz sayesinde güzel dilimizi en iyi şekilde öğretiyoruz. Bunun yanı sıra bu öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde güzel dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, misafirperverliğimizi anlatacak ve tanıtacak yegane kültür elçileri oldukları için onlara Türk kültürü, tarihi ve turizmini de anlatıyor ve aktarıyoruz. Bu anlamda Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizin başlattığı bu projeyi çok kıymetli buluyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. - ÇANKIRI