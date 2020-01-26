Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor
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Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor.

26.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:08
Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

İl ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Trafik ve asayiş ekipleri şehrin değişik noktalarında zaman zaman denetimler yaparak suç ve suçluların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle asayiş ekiplerinin denetimlerinde sık sık silah ve uyuşturucu maddeye rastlanırken. ekipler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini bildirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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