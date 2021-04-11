Hem tatlıların hem kadınların renkleri bu kutularda
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Hem tatlıların hem kadınların renkleri bu kutularda

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hem tatlıların hem kadınların renkleri bu kutularda

Nişantaşı'ndaki La Patisserie Lune'un kurucusu Hilal Özdek'in makaron ve eklerleri, illüstratör Tuğçe Özocak'ın hazırladığı renkli, kadın temalı kutularda satılıyor.

Nişantaşı'ndaki La Patisserie Lune'un kurucusu Hilal Özdek'in makaron ve eklerleri, illüstratör Tuğçe Özocak'ın hazırladığı renkli, kadın temalı kutularda satılıyor. Bu özel kutuların satışının bedelinin yüzde 40'ı Mor Çatı Vakfı'na bağışlanıyor.

Özdek "Bir kadın girişimci olarak hayallerini gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tuğçe'yle ilham aldığımız kadınların eğlenceli karakterlerini tasarladık. Araştırmalarda da kanıtlandığı gibi tatlılar kadınları çiçekten daha mutlu ediyor. Bu fikirle yola çıktık" diye anlatıyor. İllüstratör Tuğçe Özkoçak ise kutuların üzerindeki karakterleri 'hayatın içinden, renkli kişiliklere sahip, birbirlerine destek olan, omuz omuza duran kadınlar' olarak tarif ediyor, "Hilal'in yaptığı makaronların çeşitliliği, lezzeti ve renkleri beni nasıl etkiliyorsa, farklı karakterlerdeki kadınların hayatındaki renkler de benim için ilham verici" diyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için başlayan ve tüm yıl boyu sürecek özel kutu kampanyasında amaç bir günlük satış değil, vakfa sürekli destek olabilmek. Bu özel paketli ekler ve makaronları telefonla sipariş edebilir veya pastaneden satın alabilirsiniz. Akkavak Sk, No: 14 Teşvikiye; (0212) 232 62 82

Kaynak: Hürriyet

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