Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'ndeki giyim kursuna gelen ev kadınları, hem kendi modasını tasarlıyor, hem de ürettiği giysileri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'ndeki giyim kursuna gelen ev kadınları, hem kendi modasını tasarlıyor, hem de ürettiği giysileri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nde (Mudanya HEM) meslek edindirme kursları devam ediyor. Salgın şartlarına riayet edilerek düzenlenen kurslarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından ödün verilmiyor. Özellikle kadın giyimde yeni tasarımlar, giysi modelleri, örnek giysiler hazırlanan kursa gelen ev hanımları hem zamanını verimli geçiriyor hem de yeni bir meslek edinmiş oluyor. Mudanya HEM'de eğitmen Aysel Güler Bakırcan rehberliğinde açılan giyim kursunda kursiyerler kendi modasını oluşturuyor. Giyim Kursu Eğitmeni Aysel Güler, "Bu kursa hiçbir şey bilmeden gelen öğrenciler, kurs sonunda kendi giysilerini yapabilecek kadar eğitim almış oluyor. Yeni modeller tasarlayarak, kendi modasını yaratıyor. Aynı zamanda buraya gelen kursiyerler bu işi meslek haline de getirebiliyor. Kendi kıyafetlerinin yanı sıra siparişler alarak da hem kendisi için yeni bir gelir kapısı açmış oluyor hem de aile bütçesine katkıda bulunabiliyor" dedi.

Giyim Kursu'na kayıt olmak isteyenler, Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin resmi internet adresi https://mudanyahem.meb.k12.tr/ ziyaret edebileceği bilgisi verildi. - BURSA

Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar
Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Ryan Babel Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:59:57. #1.15#
title