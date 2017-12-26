Hem Tasarladı Hem Sattı

Geçtiğimiz hafta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen Yılbaşı konseptli bir alışveriş partisinde kendi tasarladığı mücevher koleksiyonu ile yer alan Ivana Sert, birbirinden özel parçaları kendi standında satışa sundu.

Aşk Hikâyeleri by Ivana Sert koleksiyonunda yer alan ejderha, yılan gibi sembollerle süslü fantastik dünyadan oluşan parçalar, etkinliğe katılanlar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Tasarımlarını tek tek kendi üzerinde deneyen Ivana Sert, hayranlarıyla da bol bol selfie çekti.