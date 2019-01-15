Hem Tarihi Hem Geleneksel Sanatları Öğreniyorlar

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Müzesi'nde "Yaşayan, yaşatan, eğiten ve öğreten müzecilik" anlayışıyla başlatılan proje kapsamında ilkokul öğrencileri, müzeyi gezerek geçmişle ilgili fikir sahibi olmalarının yanı sıra oluşturulan atölyelerde kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğreniyor.

Asırlık Milli Mensucat Fabrikası'nın 2017 yılında müze konseptine dönüştürülmesiyle hizmete açılan Adana Müzesi'nde hem tarihi eserler sergilenerek kentin geçmişine ışık tutuluyor hem de çeşitli eğitim faaliyetlerine imkan sağlanıyor.

Adana Müzesi ile Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" projesi kapsamında da müze, öğrencilerin el sanatlarıyla tanıştığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Müzesi'nin 68 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en büyük müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Ziyarete açık olan arkeoloji ve mozaik bölümlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tari, asırlık fabrikadan müze konseptine dönüştürülen yapıyı daha ilgi çekici hale getirmek ve buraya gelen öğrencilerin hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla eylül ayında öğrencilere yönelik bir proje başlattıklarını hatırlattı.

Tari, proje kapsamında, ebru, kumaş baskı, dokuma, kağıt telkari, deri işleme, minyatür, mozaik gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için müze yapısı içerisinde atölye oluşturulduğunu belirtti.

Öğrencilerin müzedeki atölyelerde yer alan geleneksel el sanatlarıyla ve bunu icra eden ustalarla tanıştırıldığını dile getiren Tari, burada öğrencilere sanatın incelikleriyle ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra uygulamalar da yaptırıldığını aktardı.

Şimdiye kadar 4 bin öğrenciye ulaşıldı

Adana Müzesi Müdürü Nedim Dervişoğlu da proje kapsamında şimdiye kadar 4 bin öğrenciyi müzede ağırladıklarını dile getirdi.

Okullarla randevu sistemiyle çalıştıklarını ifade eden Dervişoğlu, talebin çok yoğun, katılımcıların tepkilerinin de olumlu olduğunu belirtti.

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar İnözü de kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve devamlılığı açısından projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere 17 sanat dalıyla ilgili el becerileri kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren İnözü, öğrencilerin sanatın inceliklerini ve ne kadar meşakkatle yürütüldüğünü de tecrübe etme şansı bulduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Egemen Gökay, müzede ebru ve mozaikle ilgili çalışmalar yaptığını dile getirerek, farklı bir ortamda böyle güzel bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan keyif aldığını anlattı.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Melike Boyacı da hem müzeyi gezip hem de burada el sanatı yapmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Öğrenci Alas Tüdeş de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, yaptığı çalışmalar sayesinde hem güzel vakit geçirip hem de eğitimine katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA