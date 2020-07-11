Hem taksici, hem ev hanımı
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Hem taksici, hem ev hanımı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, taksicilik yapan Nagihan Koçman, ilçe tarihin tek Kütahya'nın 2 bayan taksi şoföründen biri olma unvanını taşıyor.

Hem taksici, hem ev hanımı
11.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:10

Kütahya'nın Emet ilçesinde, taksicilik yapan Nagihan Koçman, ilçe tarihin tek Kütahya'nın 2 bayan taksi şoföründen biri olma unvanını taşıyor.

İlçenin ilk ve tek kadın taksi şoförü Nagihan Koçman, 5 yıldır taksicilik yapıyor. 2 çocuk annesi Nagihan Koçman, Emet Sokaklarında ve şehirler arası yollarda direksiyon sallayarak, evinin geçimine katkıda bulunuyor.

Kamu görevlisi olarak çalışan eşi İsmail Koçman ile birlikte ticaret hayatına atılan Nagihan Koçman, eşinin işte olduğu zamanlarda taksi ile hizmet veriyor. Emet'te konutlaşma oranlarının artması ile birlikte taksi ticaretinde hareketlenme odluğunu belirten taksici Koçman çifti müşteri durumuna göre 24 saat esaslı hizmet veriyor.

Mesleği 5 senedir yaptığını belirten Nagihan Koçman, "24 saat esaslı olarak eşimle beraber hizmet veriyoruz. Çocuklarımız için evde bir yardımcımız var, Saatlerini çalışma saatlerine göre ayarladık. Çocuklarımı da ihmal etmemeye çalışıyorum. Ama mecburen çalışmak zorundayım. Çocuklarımın geleceği için eşimle beraber hayat mücadelesine devam ediyoruz. Taksicilikten artan zamanlarımda ev hanımlığı yapıyorum. Ailemle ilgilenmeyi asla ihmal etmem" dedi.

Kamuda operatörlük yaptığını belirten İsmail Koçman, "Eşimi bu konuda her zaman maddi ve manevi olarak destekliyorum. Taksicilik mesleğini icra etmek için yetki belgelerim var. İşlerimizin yoğunluğuna göre eşimle birlikte bu işi başarmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla Kütahya'da 2 bayan taksici bu mesleği yapıyor. Amacımız çocuklarımızın ileride refah düzeyinin en iyi şekilde olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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