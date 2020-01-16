16.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:48

Rap müzik dalında hızla kitlesini artırmaya devam eden Doğukan Uçar, alternatif müzik listelerinde hızla yükselişini devam ettirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç yetenek, en çok dinlenen listelerinde yerini hazırlarken , ''susma '' isimli şarkısını klibiyle taçlandırdı.

Hem söyledi , hem yazdı , hem de klibini çekti !

Daha önce yapmış olduğu papatya , sorunlarım isimli single çalışmalarında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şimdilerde sözü ve bestesi yine Doğukan Uçar imzası taşıyan ''Susma'' isimli şarkısının klibinin yönetmenliğini kendisi üstlendi. 15 milyon izleyici kitlesi olan netd ekranlarında klibini izleyenlerin beğenisine sunan rap sanatçısı, hergün yükselen izlenmeleriyle kitlesini artırmaya devam ediyor.

İzleyenler tarafından tam not alan Uçak, projenin tamamının hakimiyetinde olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade ederken , kendi projemi en iyi ben tanırım, sözlerinde hisettiklerimi görselde dekafamdakileri en iyi şekilde kendim ifade edebileceğimi düşündüm, ve seyirciye bunu hissettirebildiğimi düşünüyorum diyerek , susma şarkısıyla ilgili fikirlerini anlattı.

Kaynak: Bültenler