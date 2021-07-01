Hem soğanından hem parasından oldu
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Hem soğanından hem parasından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hem soğanından hem parasından oldu Tokat'ta, seyyar satıcı sahte para ile hem soğanından hem parasından oldu.

Hem soğanından hem parasından oldu

TOKAT - Tokat'ta, seyyar satıcı sahte para ile hem soğanından hem parasından oldu.

Edinilen bilgiye göre; Behzat Bulvarında seyyar satıcı Uğur Uzun (38), bir şahsa 2 çuval soğan sattı. 100 lira ile alışveriş yapan şahıs 80 lira para üzeri alarak otomobili ile bölgeden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra seyyar esnaf paranın sahte olduğunu fark etti. Esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri sahte para ile alışveriş yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hem parasından hem soğanlarından oldu

Seyyar esnaf Uğur Uzun yaşadığı dolandırıcılığı dile getirerek, "Benden 2 çuval soğan aldılar. Aracın arka koltuğuna soğanları koyarken 100 lirayı yanımdaki gence verdi. Ben de 80 lira para üstü verdim. Daha sonra parayı aldığımda sahte olduğunu anladım. Hem param, hem soğanlar gitti" dedi.

Paranın sahte olduğunu kağıdından ve gizli Atatürk görselinden anladığını belirten Uzun, "Beni yaktı başkasını yakmasın diye polise ihbar ettim. Parayı kolay kazanmıyoruz. Helalımıza haram katmıyoruz. Ama vatandaş kolay yoldan para kazanma peşinde. Biz sıcak soğuk demiyor, burada bekliyoruz. Adamların gözü fakirin ekmeğinde, zengini çarpamaz. Fakiri çarpmanın peşinde" diye konuştu.

Hem soğanından hem parasından oldu
Hem soğanından hem parasından oldu
Hem soğanından hem parasından oldu
Hem soğanından hem parasından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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