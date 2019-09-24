Hem smokin hem takım elbise güz sezonunda dikkat çekecek

24.09.2019 15:13

Altınyıldız Classics, smokinlerin çekim alanını genişletti.



Erkek giyiminin önemli markalarından Altınyıldız Classics, smokinlerin çekim alanını genişletti. Yapılan açıklamada; yakası çıkabilen smokinler artık takım elbise olarak da kullanılabilecek. Tek parçayla iki farklı tarz sunan tasarımlar, hem davetlerde hem de ofiste giyilebilecek.



Ayrıca, tasarımlarda siyah ve beyaz modellerinin yanı sıra lacivert, bordo, ekru ve beyaz renk alternatifler de bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA