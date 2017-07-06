Hem Serinliyor, Hem de Balık Tutuyorlar

SON yılların en sıcak günlerinin görüldüğü Ağrı'da, çocuklar serinlemek için Murat Nehri'ne giriyor.



Yaşları 8-12 arasında değişen 9 çocuk, kavurucu sıcaklardan korunmak için tehlikeye aldırış etmeden girdikleri Murat Nehri'nde olta ile balık tuttu, hem de yüzerek serinlemeye çalıştı. Tek taşla iki kuş vurduklarını söyleyen çocuklardan Buğra Kılıç, "Balık tutuyoruz hem de nehre girerek serinliyoruz. Nehrin suyu biraz pis ama bu sıcaklarda iyi geliyor" diye konuştu.



Ağrı kent merkezinden geçen Murat Nehri bu günlerde serinlemek isteyen ve yün yıkayan kadınların da akınına uğruyor.



- Ağrı