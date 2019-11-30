Hem şehre giriş kolaylaşacak hem de daha rahat ticaret yapılacak

30.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:58

Gaziantep Matbaacılar Sitesi ile Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında yürütülen yol çalışması kapsamında yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yapılan düzenlemeyle inşallah bundan sonra hem şehre gelen kardeşlerimiz daha rahat bir ortamda şehre girmiş olacak hem de ticaret erbabımızın rahatlıkla ticaretini yapma imkanı olacak" dedi.



Kentte, geçmiş dönemde yapılan planlamaya bağlı ortaya çıkan sorunun çözümü adına başlatılan çalışmada mutlu sona ulaşıldı. Gaziantep Matbaacılar Sitesi ile Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali arasındaki yol çalışması, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla tamamlanacak. Ekiplerin, gece-gündüz çalışma yürüttüğü yol, önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak. Yolun kullanıma açılmasıyla birlikte hem şehre giriş kolaylaşacak hem de Gaziantep Matbaacılar Sitesi'nde yürütülen ticari faaliyetler kolaylıkla yapılabilecek.



Emeği geçenlere teşekkür ediyorum



Çalışma yürütülen alanda incelemelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Yıllardır sıkıntısı devam eden Gaziantep Matbaacılar Sitesi'nin yanındaki Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bağlanan yolumuzun çok şükür çözümü gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz yeni yol düzenlemesi kapsamında ekip arkadaşlarımız burada çalışmalara başladılar. Matbaacılar Sitesi, uzun süre önce hizmete açılmıştı. Burada ticari hayat devam ediyor. Ancak burada yolun altından hem şehri besleyen ana su hattı hem de ana gaz hattı geçmesi münasebetiyle biraz tesisat sıkıntımız vardı. Çok şükür kurumlar ile irtibatı sağlayarak başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere koordineli bir şekilde proje çalışıldı. Şu anda uygulama aşamasındayız. Gaziantep, turizm potansiyeli ile çok yoğun, hareketli bir şehir. Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne araç giriş-çıkışının çok fazla olması, diğer taraftan ticaret hacmi açısından Gaziantep Matbaacılar Sitesi ile birlikte yine büyük bir alışveriş merkezinin giriş noktası şehre ilk girilen noktada bulunuyor. Buradaki yapılan düzenlemeyle inşallah bundan sonra hem şehre gelen kardeşlerimiz daha rahat bir ortamda şehre girmiş olacak hem de ticaret erbabımızın rahatlıkla ticaretini yapma imkanı olacak. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Site içerisine giriş-çıkışları sıkıntılıydı



Yürütülen çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa, "Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bu yolumuz, çok berbattı, sıkıntılarımız vardı. Site içerisine giriş-çıkışları sıkıntılıydı. Sağ olsun Başkanımızın yoğun emekleri ile gecenin geç saatine kadar çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Sitemizin önündeki yol ile aşağı yol birbirine bağlandı ve çok güzel oldu. Beylerbeyi tarafına geçişimiz de iyi oldu. Ara yollarımız tamamlandı. Galericiler Sitesi ve biz Matbaacılar Sitesi olarak yapılan bu hizmetlerden çok memnunuz. Bir kez daha Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA