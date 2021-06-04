Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hem sağlıkçı, hem de çevreciler

Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın SSK Bölge hastanesi olarak 1963 yılında hizmet vermeye başlayan ve 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilerek isim değişikliğine gidilen Atatürk Devlet Hastanesi açıldığı günden bu güne bahçesindeki ağaçların gerekli bakım ve budama işlemleri ile zamanla kuruyan ağaçların yerlerine...

Aydın SSK Bölge hastanesi olarak 1963 yılında hizmet vermeye başlayan ve 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilerek isim değişikliğine gidilen Atatürk Devlet Hastanesi açıldığı günden bu güne bahçesindeki ağaçların gerekli bakım ve budama işlemleri ile zamanla kuruyan ağaçların yerlerine fidan dikerek yeşil dokuyu korumaya özen gösteriyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi zemininde çimlendirme çalışması yapılarak hastane bahçesi modern bir görünüme kavuşturuldu. Hastane bahçesinden ziyade, tarihi ağaçlar ile koruma altına alınan milli parklar gibi yemyeşil dokusuyla botanik bahçeyi andıran yeşil alanları ile hastane uzun yıllardan beri Aydın halkına hizmet veriyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın rahat bir nefes alabileceği, yoğun bakım ve servislerde yatan hastalarına refakat ederken dinlenebileceği huzurlu ve modern bir hastane bahçesi için gerekli tadilat ve yenileme işlemleri ile misafirlerimize yemyeşil bir ortam hazırlamak gayreti içerisindeyiz. Hastanemizin bahçesi yaklaşık 40 bin metre kareye sahip. Genel temizlik, bakım, onarım, ilaçlama, budama ve çevre düzenlemesi gibi işlemleri yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı da tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
Hem sağlıkçı, hem de çevreciler
Hem sağlıkçı, hem de çevreciler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü giyim markasının fabrikasında çalışan 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
Ünlü giyim markasının fabrikasında çalışan 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hem sağlıkçı, hem de çevreciler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:48:46. #1.16#

title