Hem Sağlığını Hem de Parasını Kaybetti

Sivas'ta kulağına sinek girdiği için zarı delik kulağına alkol dökerek işitme kaybına neden olan doktora dava açan beden eğitim öğretmeni Sedat Bayiskit (29) bir şokta gelen mahkeme kararıyla yaşadı. Mahkeme alkol yüzünden sağır olan öğretmenin tüm avukatlık giderlerini karşılamasını talep etti.

Yaklaşık 3 yıl önce Beden Eğitimi Öğretmeni Sedat Bayiskit kulağına sinek kaçınca hastaneye başvurdu. İddiaya göre acil doktoru cımbızla sineği çıkaramayınca öğretmenin kulağın alkol döktü. Alkolün etkisiyle şiddetli baş ağrısı yaşama başlayan Bayiskit acil ameliyata alındı. Ameliyatta kulağa giren sinek çıkartılırken Bayiskit'in kulağı sağır oldu. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği bu olayın ardından Bayiskit acil doktoru hakkında suç duyurusunda bulunurken tazminat davası açtı. Valilik olayla ilgili soruşturmaya izin vermezken Bayiskit bir şokta mahkemeden gelen kararla yaşadı. Tazminat davasını kaybeden Bayiskit karşı tarafından da avukatlık ücretini ödemeye mahkum edildi.

Yaşanan olayı anlatan Bayiskit,"Bundan 3 yıl önce kulağıma sinek kaçma vakasıyla Numune Hastanesi'ne geldim. Acil doktoru 'ben' bakacağım dedi. Yürüyerek çok sağlam bir şekilde geldim. Cımbızla sineği çekmeye çalıştı. Sonra 'Sinek hareket ediyor öldürmek gerekir hemşire hanım alkol getirir misiniz?' diyor. Bir bardaktan daha fazla alkolü kulağıma döküyor. Ondan sonra şiddetli bir baş dönmesi ve gözümün perdeleri kapandı. Duyuyorum ama cevap veremiyorum. Gözümü dahi açamadım. Sabaha kadar bu şekilde devam etti ta ki Kulak Burun Boğaz doktoru ameliyata alana kadar. Doktor gelip sineği göremediğini söylüyor. Lokal anestezi yapıp beni ameliyata alıyor ve sineği çıkarıyorlar ben o zamana kadar doktorlar hiçbir iletişim kurmuyorum. Sabah nöbetini devredip gidiyor. 5 gün sonra benim işitme kaybı geçirdiğim anlaşılıyor" dedi.

"Mahkeme kararı beni şoke etti"

120 desibele kadar duymadığını ve işitme kaybının giderek arttığını ifade eden Bayiskit, "Ben mahkemeye verdim. Valilik soruşturmaya dahi izin vermedi. Çok üzüldüm tabi daha sonra tazminat davası açtım. Tazminat davasında da bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporun alkolün zararlı olup olmadığı söylüyor. Duyma yetimi kaybettim. Duymuyorum. Böyle bir hasar verdiğine göre hangi alkolü kullanmıştım. Acil serviste kullanılan alkoller zararlı diyor. Zarar verilen alkol dökülmüş apaçık ortada. Tabii şuanda alkol döktüğünü de kabul etmiyor 'serum' döktüm diyor. Bu da çok saçma zaten raporda alkol döküldüğü yazıyor raporu ben değil Kulak Burun Boğaz doktoru verdi. Mahkeme kararı gerçekten beni şoke etti. Ben hem sağlığımı kaybettim sol kulağım hiç duymuyor hem de karşı tarafın avukatlık giderlerini karşılamamı talep ediyorlar. Gerçekten şok olmuş durumdayım. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Ben bu paranın iki katını veriyim. Yapabiliyorlarsa benim kulağımı geri versinler" diye konuştu. - SİVAS