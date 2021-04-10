Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler
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Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel
Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında Offroad araçları olanlar kar safarisi yaptı.

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında Offroad araçları olanlar kar safarisi yaptı. Safari esnasında yolda kalan araçları kurtarmak yine kendilerine kaldı. Hem offroad yaparak adrenalin yaşadılar hem de yardımlaştılar.

Düzce'de offroad tutkunları, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında araçları ile birlikte safari yaptı. Düzce'de yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlıkları 50 santimetreye ulaşması sonrasında Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri de adrenalin tutkularını gidermek için beyaz örtü ile kaplanan alanlarda kar safarisi yaptı. Arazi araçları ile birlikte Odayeri Yaylasına doğru yola çıkan kulüp üyeleri adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı kulüp üyeleri güzergah üzerinde yolda kalıp ilerleyemeyince diğer kulüp üyelerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Hem eğlenen üyeler hem de birbirlerine yardım etti. - DÜZCE

Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler
Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler
Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:06:17. #1.15#
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