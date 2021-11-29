ADANA (İHA) - Hem ressam hem kuaför

Adana'da resim öğretmeni tarafından keşfedilen bir kadın ressam bu yeteneği sayesinde aynı zamanda kuaför olup salonda hem makyaj yapıyor hem resim yapıyor

ADANA - Adana'da resim öğretmeni tarafından keşfedilen bir kadın, bu yeteneği sayesinde kuaför salonunda hem makyaj hem resim yapıyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Ülfer Tamuca ilkokul öğretmeninin keşfetmesiyle resim yapmaya başladı. Ancak çok iyi resim yapmasına rağmen bu alanda ilerlemeyip kariyerde yapmadı. Tamuca, ressam olmasa da yine bu alana yakın bir alan olan kuaförlük mesleğini seçti. Ülfer Tamuca kuaför salonunda hem kadınlara makyaj, hem de resim yapıyor. Kuaför salonunun duvarlarını, Tamuca'nın yaptığı resimler süslüyor.

Ülfer Tamuca, kuaförde kalıcı ve porselen makyaj yaptığını ayrıca resimde yaptığını belirterek, "Her ikisi de mesleğim, biri canlı tuvalim diğeri cansız tuvalim. Ben lise mezunuyum, ilkokuldan bu yana resim yapıyorum. 4. sınıfta bir öğretmenimin beni keşfetmesiyle ortaya çıktı. Genelde yağlı boya, akrilik ve karakalem çalışmaları yapıyorum. Kuaförlük lise bitiminden sonra başladı" dedi.

Tamuca, şöyle devam etti:

"Resimlerimi de canlı mankenler üzerinde deneyerek geliştirdim. Resim yapmak bana kuaförlükte avantaj sağladı, çünkü renk kaynaştırmasını geliştirdim. İki mesleğim arasında bir seçim yapsam tabi ki cansızı seçerdim. Çünkü cansızda kendi duygularımı ifade ediyorum. Resimlerimde ruhumu yansıttığımı düşünüyorum ayrıca içimdekileri tuvale döküyorum."