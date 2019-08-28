Hem ressam hem karate hocası

28.08.2019 13:16

Erzincan'ın tanınan simalarından, yüzlerce sporcu yetiştiren, siyah kuşak 5. dan, milli sporcu ve milli hakem olan karate hocası Özbek İdali (46), öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor.



1983 yılından bu yana aralıksız karate-do çalışmaları yapan Özbek Hoca, sporunun yanında birçok farklı alanda da kendisini geliştirmiş durumda. Özbek İdali, spor salonunda antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor. Antrenman sonrası yorgunluğunu karakalem resim çalışmaları yaparak attığını ifade eden İdali, "Sanatla iç içe olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.



Eline aldığı kalemle adeta değme ressamlara yaptığı eserlerle taş çıkartan Özbek Hoca, karate hocalığının yanı sıra el sanatları alanında da iddialı olduğunu yaptığı resimlerden anlamamak imkansız. Bakır üzerine resim işlemesi, karakalem, yağlıboya, sulu boya ve daha birçok türde çalışmalar yapan Özbek Hoca öğrencilerine de resim alanında yardımcı oluyor.



Dünyaca ünlü Japon karate ustaları ile ter döken ve birçok seminerde yer alan Özbek Hoca sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Sinema ve filme olan ilgisini geçmiş dönemde birçok usta oyuncu ile yaptığı görüşmelerle de gözler önüne seriyor.



Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali, geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, "Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim. İlkokul çağlarında öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmedim. Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum. Karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA