Hem oku hem seyahat et

16.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:27

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından bugün itibarıyla uygulamaya konulan kampanya kapsamında kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre, otobüs ve minibüslerde geçerli aylık 2 binişlik hak kazanıyor. Kampanya hafta sonları ve sömestr tatilinde geçerli olacak.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'den kitapseverleri sevindirecek çalışma. Vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla sömestr tatili boyunca ve hafta sonları geçerli olacak kampanya ile Balıkesir Üniversite Kütüphanesi, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Gönen ve Susurluk ilçe kütüphanelerinden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre otobüs ve minibüslerde aylık iki binişlik ücretsiz ulaşım hakkı kazanıyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmek için yapacağı ulaşım masrafı da Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından karşılanmış olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA