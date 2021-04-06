Hem öğretmen hem yazar
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Hem öğretmen hem yazar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hem öğretmen hem yazar

Kayseri'de Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan 37 yaşındaki Cezmi Eşelioğlu, çıkardığı 5 kitapla hem öğrencilerine hem vatandaşlara faydalı olmaya çalışıyor.

Kayseri'de Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan 37 yaşındaki Cezmi Eşelioğlu, çıkardığı 5 kitapla hem öğrencilerine hem vatandaşlara faydalı olmaya çalışıyor.

Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Özel Eğitim Öğretmeni olan 37 yaşında ve 2 çocuk babası Cezmi Eşelioğlu, boş zamanlarını kitap yazarak değerlendirdi.

Eşelioğlu, özellikle milli ve manevi değerler ile özel çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla kaleme aldığı kitaplarla topluma hem faydalı olmak hem de mesaj vermek istediğini söyledi.

Öğretmenliğin yanı sıra milli ve manevi konularda konferanslar da veren Eşelioğlu, "Yayınlanmış 5 kitabım var. Öğretmenim ama biraz daha çalışmak istiyorum. Gençler ve çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Evdeyim ama üretmeyi seviyorum o nedenle kitap yazmaya başladım ve 5 kitap nasip oldu" ifadesinde bulundu.

Kaleme aldığı kitapları hakkında bilgi veren Eşelioğlu, "İlk kitabım Bir Oyunun İçinde isminde roman. Köyden şehre göç eden zengin bir köy ağasının yaşadıklarını anlatmaya çalıştım. İkinci kitabım Mülkün Hükümdarı'nın En Güzel İsimleri Esmaül Hüsna. Allah'ın isimleri ile ilgili 99 şiir var. Özel eğitimde farkındalık oluşturmak için Cennet Çocuklarının Farkında Mısınız? İsimli bir kitap çıkardım. Burada da sosyal farkındalık amacıyla halkımız özel çocukları tanısın bilsin onu istedik. İlkokul çocukları için değerler eğitimi kitabı kaleme aldım. İçinde 21 hikaye ve 21 tane okuduğunu anlama etkinliği var. Son kitabım ise Yıl 2053 Bir Milletin Hayali ismindeki kitap. 2053 yılında devletimizin kat be kat olan gücünü göstermeye çalıştım roman tarzında" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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