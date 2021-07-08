Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar

Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2017 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce hayata geçirilen "Dinimi Öğreniyor Sporumu Yapıyorum" projesi meyvelerini vermeye başladı.

2017 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce hayata geçirilen "Dinimi Öğreniyor Sporumu Yapıyorum" projesi meyvelerini vermeye başladı.

Yıl boyunca hem dini hem de sportif eğitimler alan gençler taekwondo branşında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Beyaz kuşakta başlayarak çalışmalarını sürdüren gençler, Konya'da yapılan Kuşak Sınavında gösterdikleri performansla göz doldurdu. Sporcular kuşak sınavını başarıyla geçerek siyah kuşağa terfi ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada, "Projenin ilk meyvelerini almamız sevindirici ve önemli bizler için. Bu projenin İl Koordinatörlüğünü yapan taekwondo antrenörümüz Salih Çelik'e, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İl Müftüsü Şahin Güven'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi de tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:28:10. #1.16#

title