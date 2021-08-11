Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
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Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar

Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi konak, 'Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor' projesi kapsamında el sanatları eğitim ve üretim merkezi oldu.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi konak, 'Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor' projesi kapsamında el sanatları eğitim ve üretim merkezi oldu.

İş-Kur'un desteği ve 80 kadın kursiyerin katılımı ile Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından seramik, çini, iğne oyası ve nakış kursları veriliyor. Kursların yanı sıra sosyal hizmetlerden gelen uzman psikologlar haftada 2 gün psikolojik destek de veriliyor.

Açılan konak ile kurslara katılan kadınların hem rehabilite olduğunu hem de sosyal destek aldığını anlatan Seramik Eğitmeni Şaziye Ayku, "İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma Ajansı, Halk Eğitim ve Sosyal Hizmetler ile birlikte çalıştığımız bir proje. Burada ki amacımız kadınlarımıza sosyal hayata kazandırmak ve iş sahibi edindirmek. Onlara bir yol göstermek bir ışık olmak açıkçası. 17 Haziran itibari ile başlayan kurslarımız çini kursu, iğne oyası kursu, seramik kursu ve nakış kursu olarak devam ediyor. 2 psikoloğumuz var. Haftada 2 gün gelip bize ve öğrencilerimize yardımcı oluyorlar. Kurslarımızda 80 kadın kursiyerimiz var ve İş-Kur'dan destek alıyorlar. Öğrencilerimiz kurslarda çok istekliler bu da bizleri çok memnun ediyor. Projenin devamı bekleniyor. Konağımız atıl bir haldeyken restore edildi ve sanat merkezi haline getirildi. Bu konuda çok şanslıyız, Kütahya'nın bu konuda güzel bir merkeze sahip olduğunu düşünüyoruz. Projede desteği olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kursiyer kadınlar, "Tarihi konak ile hayata tutunmuş gibi olduk, bir şeyler yapabileceklerini fark ettik, kendi yeteneklerini keşfettik. Kurs sonunda mesleklerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar
Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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