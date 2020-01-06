Hem müzik hem turizm

06.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:52

Türkiye'nin en önemli turizmcilerinden biri olan Allegro Tour'un sahibi Adil Akbaşoğlu, aynı zamanda bir müzisyen. Atilla Özdemiroğlu'nun kendisine "yerli Modugno" lakabını taktığı Adil Akbaşoğlu "amacım Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak, Kılıçbalığı şarkımın klibini Marmaris'te çektim. İtalya'da yayına soktum. İtalyanlar hem şarkıyı hem de Marmaris'i sevdi" dedi. Nişantaşı Divini Brasserie Jazz Club'te sahne alan Akbaşoğlu "yeni kliplerimde de Türkiye'nin güzel yerlerini Avrupalılara göstereceğim" dedi.

Kaynak: Bültenler