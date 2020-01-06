Hem müzik hem turizm
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Hem müzik hem turizm

Yıllar sonra tekrar müziğe dönen Allegro Tour'un sahibi Adil Akbaşoğlu "Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum" dedi.

06.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:52
Hem müzik hem turizm

'nin en önemli turizmcilerinden biri olan Allegro Tour'un sahibi Adil Akbaşoğlu, aynı zamanda bir müzisyen. 'nun kendisine "yerli Modugno" lakabını taktığı Adil Akbaşoğlu "amacım Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak, Kılıçbalığı şarkımın klibini 'te çektim. İtalya'da yayına soktum. İtalyanlar hem şarkıyı hem de Marmaris'i sevdi" dedi. Nişantaşı Divini Brasserie Jazz Club'te sahne alan Akbaşoğlu "yeni kliplerimde de Türkiye'nin güzel yerlerini Avrupalılara göstereceğim" dedi.

Kaynak: Bültenler
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