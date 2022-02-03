Hem manzara, hem de Offroad şovu hayran bıraktı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Offroad tutkunları Torkul Göleti'ne tırmandı. Hem Offroad şovu hem de manzara izleyenleri mest etti.

Düzce'de doğal güzelliği ile dikkat çeken Torkul Göleti, macera severleri ağırlamaya devam ediyor. Uğur köyü sınırları içerisinde bulunan Torkul Göleti ve yaylası Düzce merkeze 34 kilometre uzaklıkta. Bin 251 metre yükseklikle bulunan Torkul göleti, volkanik çöküntüden oluşurken, 5 bin metrekare alan sahip bir göl olarak biliniyor. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de Torkul Göletine gitti. Onlarca macera sever, dik rampalara tırmanarak ulaştığı yaylada, aksiyon dolu anlar yaşadı.

Gölet çevresinde bulunan, kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde ilerleyen safari tutkunları macera dolu anlar yaşadı. - DÜZCE