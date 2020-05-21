Hem lezzetli hem şekersiz 5 tatlı ve içecek tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hem lezzetli hem şekersiz 5 tatlı ve içecek tarifi

Zamanımızın çoğunu evimizde geçirdiğimiz pandemi sürecinde farkında olmadan beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimize dikkat çekeren Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, hem lezzetli hem şekersiz 5 tatli ve içecek tarifi verdi.

Hem lezzetli hem şekersiz 5 tatlı ve içecek tarifi
21.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:31

Ev yapımı şekersiz dondurma

Hazırlanışı: 2 adet muzu buzlukta dondurup blenderden püre kıvamını alana dek geçirin. Üzerine 2 çorba kaşığı şekersiz fıstık ezmesi, 2 çorba kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı bitter çikolata parçaları (isteğe bağlı) ekleyerek tekrar blenderden geçirip, bir kaba boşaltın. Buzdolabının dondurucu kısmında yaklaşık 2 saat beklettikten sonra küçük bir kase yiyebilirsiniz.

Şekersiz puding

Hazırlanışı: 1 adet muz, 1 adet avokado, 2 tatlı kaşığı kakao ve 5-6 adet medine hurmasını (15-20 dakika sıcak suda bekletin) blenderden geçirerek puding kıvamına getirin. Buzdolabında 2 saat soğuttuktan sonra üzerini çilek ve hindistanceviziyle süsleyerek tüketebilirsiniz.

Elmalı – karpuzlu limonata

Hazırlanışı: 1 dilim orta kalınlıkta karpuzu ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayın. Üzerine 2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekledikten sonra malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün, 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin.

Salatalıklı ayran

Hazırlanışı: 2 orta boy salatalığı su haline gelene kadar blenderdan geçirin. Ardından üzerine 1 su bardağı yoğurt, ½ su bardağı süzme yoğurt, 1 şişe sade maden suyu, 3 su bardağı su, 1' er çay kaşığı nane ve fesleğen ekleyerek tüketin.

Buzlu şeftali çayı

Hazırlanışı: 2 orta boy şeftaliyi ½ su bardağı kuru üzüm ve 2 su bardağı su ekleyerek ocakta püre kıvamına gelene kadar pişirin. Elde ettiğiniz karışımı süzün. Üzerine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı su ekleyerek buzdolabında soğutun. Taze nane yapraklarıyla süsledikten sonra tüketebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber Haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Hem lezzetli hem şekersiz 5 tatlı ve içecek tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:31:56. #1.14#
title