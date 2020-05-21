Hem lezzetli hem şekersiz 5 tatlı ve içecek tarifi Zamanımızın çoğunu evimizde geçirdiğimiz pandemi sürecinde farkında olmadan beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimize dikkat çekeren Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, hem lezzetli hem şekersiz 5 tatli ve içecek tarifi verdi.

Ev yapımı şekersiz dondurma Hazırlanışı: 2 adet muzu buzlukta dondurup blenderden püre kıvamını alana dek geçirin. Üzerine 2 çorba kaşığı şekersiz fıstık ezmesi, 2 çorba kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı bitter çikolata parçaları (isteğe bağlı) ekleyerek tekrar blenderden geçirip, bir kaba boşaltın. Buzdolabının dondurucu kısmında yaklaşık 2 saat beklettikten sonra küçük bir kase yiyebilirsiniz. Şekersiz puding Hazırlanışı: 1 adet muz, 1 adet avokado, 2 tatlı kaşığı kakao ve 5-6 adet medine hurmasını (15-20 dakika sıcak suda bekletin) blenderden geçirerek puding kıvamına getirin. Buzdolabında 2 saat soğuttuktan sonra üzerini çilek ve hindistanceviziyle süsleyerek tüketebilirsiniz. Elmalı – karpuzlu limonata Hazırlanışı: 1 dilim orta kalınlıkta karpuzu ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayın. Üzerine 2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekledikten sonra malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün, 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin. Salatalıklı ayran Hazırlanışı: 2 orta boy salatalığı su haline gelene kadar blenderdan geçirin. Ardından üzerine 1 su bardağı yoğurt, ½ su bardağı süzme yoğurt, 1 şişe sade maden suyu, 3 su bardağı su, 1' er çay kaşığı nane ve fesleğen ekleyerek tüketin. Buzlu şeftali çayı Hazırlanışı: 2 orta boy şeftaliyi ½ su bardağı kuru üzüm ve 2 su bardağı su ekleyerek ocakta püre kıvamına gelene kadar pişirin. Elde ettiğiniz karışımı süzün. Üzerine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı su ekleyerek buzdolabında soğutun. Taze nane yapraklarıyla süsledikten sonra tüketebilirsiniz. Kaynak: Bültenler