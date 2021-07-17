HEM Kursiyerlerinden ihtiyacı olan camiler için 150 kilim

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM), İşkur ve İslahiye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından üretilen 150 kilim, İslahiye Müftülüğüne ihtiyacı olan camilere verilmek üzere teslim edildi.