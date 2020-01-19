HEM kursiyerlerinden engelli kızlara saç bakım hizmeti

19.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:30

Batman'ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan saç bakım ve yapımı kursu usta öğretici ve kursiyerleri, engelli öğrencilerin saç bakımını gerçekleştirdi.



İlçede faaliyet yürüten özel bir rehabilitasyon merkezindeki engeli kız öğrencileri, Halk Eğitim Merkezi binasında açılan saç bakım ve yapımı kursuna öğretmenleri eşliğinde getirilerek saçlarının bakımı yapıldı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilere verilen kuaförlük hizmetinden mutlu olduklarını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt, buna benzer çalışmaların köy ve mahallelerde eğitim gören öğrencilere yönelik devam edeceğini söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA