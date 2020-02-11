HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti

11.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:53

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim sınıfı kursiyerleri, Suriye'nin İdlib şehrinden göç etmek zorunda kalan çocuklar için kendi elleriyle diktikleri elbiseleri yetkililere teslim ederek bölgeye gönderdi.



Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Çanakkale'den İdlib'e vefa" programı çerçevesinde 112 parça elbise dikip paketleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Kursiyerler hazırladıkları giysilerin savaştan kaçan çocuklara ulaştırılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA