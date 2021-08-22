Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, hem sporu sevdirmek hem de orman yangınlarının ardından ağaç dikimine teşvik etmek için Tomarza'dan Kayseri'ye kadar olan koşusunda, yol kenarına çantasında bulunan tohumları saçtı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, hem sporu sevdirmek hem de orman yangınlarının ardından ağaç dikimine teşvik etmek için Tomarza'dan Kayseri'ye kadar olan koşusunda, yol kenarına çantasında bulunan tohumları saçtı.

41 yaşındaki maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlara farkındalık oluşturmak için sabah saatlerinde Tomarza İlçe Meydanından başlayarak Kayseri kent merkezine 45 kilometre yolu hiç durmadan koşarak 4,5 saatte tamamladı. Maraton koşucusu aynı zamanda geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için sırtında taşıdığı 2 bin adet kayısı çekirdeğini de yol kenarlarına serpiştirdi.

İbrahim Sarıduman geçtiğimiz yıllarda düzenlenen İstanbul Maraton Koşusuna üzerinde "Tomarza" yazılı tişörtü ile katılıp ilk yüze girerek, hem kendi adını hem de yaşadığı Tomarza ilçesinin adını İstanbul'da duyurmuştu. - KAYSERİ

Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı
Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı
Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı
Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Marcao Lionel Messi Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:05:30. #1.15#

title