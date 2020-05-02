Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar
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Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar

Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar
02.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:11

Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan araç içerisindeki bir kişide 312 gram esrar maddesi çıkarken, sokağa çıkma kısıtlaması ve araç içerisinde de sosyal mesafe...

Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar

İZMİR - İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan araç içerisindeki bir kişide 312 gram esrar maddesi çıkarken, sokağa çıkma kısıtlaması ve araç içerisinde de sosyal mesafe kurallarına uymayan 3 kişiye toplamda 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün yapılan devriye görevi esnasında bir araçtan şüphelenildi. İçerisinde A.A., E.D. ve V.K'nin bulunduğu şüpheli araç durdurularak, şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Bu esnada araç sürücüsü A.A. isimli şahsın bacak arasında siyah renkli poşet olduğunu fark eden ekipler, poşeti alarak kontrol etti. Yapılan kontrolde 312 gram Kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Toplam 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına aşınan şahıslara, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve araç içerisinde de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, ayrı ayrı olmak üzere 6 bin 300 lira, toplamda 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, adli makamlara sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hem korona virüs tedbirlerine uymadılar, hem de uyuşturucu madde ile yakalandılar

Kaynak: İHA

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